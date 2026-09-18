शहजाद पूनावाला ने BJP छोड़ने के फैसले पर खोला राज, बोले- 2024 चुनाव के बाद ही बना लिया था राजनीति से बाहर निकलने का मन

अभिनेत्री स्वरा भास्कर की राम जन्मभूमि मामले पर हालिया टिप्पणी को लेकर भी पूनावाला ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। दरअसल, स्वरा भास्कर ने हाल ही में बताया था कि राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के समय उन्होंने शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान समेत अपने परिचित मुस्लिम लोगों से संपर्क किया था। उन्होंने कहा था कि वह उस फैसले से सहमत नहीं थीं और इस बात को लेकर उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई थी। इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूनावाला ने स्वरा भास्कर की आलोचना की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने को लेकर उनसे अपनी बात वापस लेने की अपील की।