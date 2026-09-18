TMC symbol Row: राहुल गांधी के आरोप पर किरेन रिजिजू का पलटवार, बोले- कांग्रेस वह भस्मासुर है जो अपनों को ही कर देती है भस्म

TMC Symbol Row: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नाम और चुनाव चिन्ह 'जोड़ा फूल' को लेकर निर्वाचन आयोग के फैसले पर देश का सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भाजपा और चुनाव आयोग पर लगाए गए 'पार्टी चोरी' के आरोपों पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया है। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दरअसल उस भस्मासुर की तरह है, जिसके संपर्क में जो भी दल या गठबंधन आता है, वह भस्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि जो बातें और आरोप राहुल गांधी को अपने गिरेबान में झांककर अपनी पार्टी पर लगाने चाहिए, वे बेबुनियाद तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर मढ़ रहे हैं।