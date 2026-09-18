LIC: 2,684 करोड़ रुपये के नुकसान के मामले में अनिल अंबानी समेत कई लोगों पर CBI ने दर्ज की FIR

LIC Investment Fraud: लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) से जुड़े 2,684.57 करोड़ रुपये के कथित निवेश फ्रॉड मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने LIC की लिखित शिकायत के आधार पर रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (RCAP), कंपनी के पूर्व चेयरमैन अनिल डी. अंबानी, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश सेठ, कुछ अज्ञात सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई के मुताबिक, LIC ने 2012 से 2018 के बीच रिलायंस कैपिटल की ओर से जारी किए गए नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD) में कुल 3,900 करोड़ रुपये का निवेश किया था। शिकायत में निवेश के लिए दी गई जानकारी और बाद में फंड के कथित डायवर्जन को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।