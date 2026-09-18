सरकारी पदों को भरने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस का ‘मेरी डिग्री का क्या?’ अभियान

दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने इसको लेकर वेबसाइट लांच कर बताया कि देश में भीषण बेरोजगारी से देश का युवा त्रस्त हो चुका है और नौकरियों की कमी के कारण युवा हताशा से भर चुका हैं। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां लगातार कम हो रही है और देशभर सरकारी कि नौकरियों में 50.05 लाख से अधिक पद खाली होने के बावजदू भी भर्तियां नहीं निकालती है। देश का युवा डिग्रियों के बावजदू भी दर-दर भटकने को मजबूर है।