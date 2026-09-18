मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी जरूरी करने की तैयारी

इस प्रस्ताव पर पहले ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी में चर्चा हुई। इसके बाद इसे ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के सदस्यों के सामने रखा गया। बोर्ड ने भी प्रस्ताव को मंजूरी देने की सिफारिश की है। नियम लागू होने के बाद दवाओं की बिक्री और सप्लाई पर निगरानी बढ़ेगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे बिना पर्ची दवा मिलने और गलत इस्तेमाल के मामलों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर दवा कारोबार से जुड़े लोगों और आम लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं।