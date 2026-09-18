Sudhanshu Trivedi on Rahul Gandhi : राहुल गांधी के पोस्ट पर भाजपा का पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी बोले-कांग्रेस राजनीति की भस्मासुर

उन्होंने आरोप लगाया कि 1980 में केंद्र में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने नौ राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया था, क्योंकि केंद्र में उसकी सरकार बनने के बाद इन राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें थीं। 1989 में एस.आर. बोम्मई की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। 1994 में सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि भविष्य में किसी सरकार के पास बहुमत है या नहीं, इसका निर्णय सदन के पटल पर ही होना चाहिए। यह किसी व्यक्ति की निजी राय का विषय नहीं हो सकता, भले ही वह व्यक्ति राज्यपाल या राष्ट्रपति ही क्यों न हो। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास में ऐसे कई प्रसंग हैं, जिन पर राहुल गांधी को ध्यान देना चाहिए, लेकिन वे भाजपा पर आरोप लगाने में व्यस्त हैं।