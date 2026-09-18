‘मैनें सिर्फ हत्या की’, 16 साल की लड़की के साथ सामूहिक ज्यादती-मर्डर मामले में नया मोड़, 4 आरोपियों में एक का बड़ा कबूलनामा

दिल्ली के स्वरूप नगर में 16 वर्षीय लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच में एक अहम मोड़ सामने आया है। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए चार आरोपियों में से एक ने दावा किया कि उसने केवल हत्या में साथ दिया था और घटना के दूसरे हिस्से में उसकी भूमिका नहीं थी। हालांकि पुलिस इस बयान को अंतिम सच नहीं मान रही है। CCTV, फोरेंसिक सामग्री, बरामद हथियार और आरोपियों के अलग-अलग बयानों से पूरी कड़ी जोड़ने की कोशिश जारी है।