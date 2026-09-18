Ravneet Singh Bittu Convoy Attack: रवनीत बिट्टू के काफिले पर हमले पर भड़के राघव चड्ढा, बोले-‘घबराई हुई है AAP सरकार’

पंजाब के बटाला में भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर हमले का मामला सामने आया है। बिट्टू पठानकोट में भाजपा की ओर से आयोजित 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान घासीतपुर गांव के पास कुछ लोगों ने उनके काफिले पर अंडे और टमाटर फेंके। बिट्टू ने आरोप लगाया कि उनकी गाड़ियों पर पत्थर भी फेंके गए और कुछ वाहनों के शीशे टूटे हैं। इस घटना को लेकर भाजपा सांसद राघव चड्ढा ने भी ‘आप’ सरकार को आड़े हाथों लिया।