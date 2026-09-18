MLC चुनाव से पहले JDU में बढ़ी खटपट, अनंत सिंह बोले- नीरज कुमार को हराने में लगा देंगे पूरी ताकत, जमानत बचाना भी होगा मुश्किल

अनंत सिंह ने आरोप लगते हुए कहा कि हर कोई जानता है कि उनके घर से हथियार (AK-47) बरामद होने, उसके बाद उनके जेल जाने और दोषी ठहराए जाने के पीछे कौन था। उन्होंने कहा कि अगर सच सामने लाना है, तो नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए। माथे पर मशीन लगाने से पूरा सच सामने आ जाता है। पार्टी को उनका और खुद उनका (नीरज कुमार) नार्को टेस्ट करवाना चाहिए। अनंत सिंह ने आरोप लगाया कि पिछले चुनावों में पार्टी कार्यकर्ताओं को संसाधन और समर्थन देकर उनके खिलाफ माहौल बनाया गया था।