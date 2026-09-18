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Supreme Court: उच्च शिक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा- प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है मुनाफा कमाने की संस्था, राज्यों से मांगा ब्यौरा

Supreme Court Action On Education: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि निजी विश्वविद्यालयों को शिक्षा के व्यापक जनहित को पूरा करना चाहिए, न कि मुनाफे के लिए चलना चाहिए। यह मामला एमिटी यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। जहां कॉलेज रिकॉर्ड में नाम बदलने के लिए छात्र को परेशान किया गया।
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भारत

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Gajanand Prajapat

Sep 18, 2026

CJI Surya Kant NALSAR controversy.

सुप्रीम कोर्ट (Photo- IANS)

Private universities: प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम वक्तव्य दिया है। कोर्ट ने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों को शिक्षा के व्यापक जनहित को पूरा करना चाहिए, न कि सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए चलाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने यहां संचालित निजी विश्वविद्यालयों के सरप्लस इनकम, खर्च, फीस वसूली और कर्मचारियों के वेतन का ऑडिटेड हिसाब-किताब जमा करने का निर्देश दिया। इसके अलावा एडमिशन, भर्ती और टीचिंग स्टैंडर्ड्स से जुड़ी जानकारी भी सौंपने को कहा गया है।

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Updated on:

18 Sept 2026 03:09 pm

Published on:

18 Sept 2026 03:08 pm

Hindi News / National News / Supreme Court: उच्च शिक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा- प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है मुनाफा कमाने की संस्था, राज्यों से मांगा ब्यौरा

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