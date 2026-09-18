Hyponatremia: खून में Sodium का स्तर 135 mmol/L से नीचे जाए तो हो सकती है हाइपोनेट्रेमिया, मेयो क्लिनिक से जानें इसके संकेत

Hyponatremia Prevention: हम अक्सर अपनी डाइट में नमक कम या ज्यादा करने की बातें सुनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे खून में नमक यानी सोडियम की सही मात्रा होना शरीर के लिए कितना जरूरी है? सोडियम हमारे शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने, नसों को ठीक से काम करने देने और मांसपेशियों को एक्टिव रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, जब खून में सोडियम का लेवल 135 mmol/L (मिलीमोल प्रति लीटर) से नीचे गिर जाता है, तो इस मेडिकल स्थिति को हाइपोनेट्रेमिया (Hyponatremia) कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो यह शरीर में सोडियम की कमी होने की बीमारी है। जब सोडियम कम होता है, तो शरीर के सेल्स (कोशिकाओं) में पानी की मात्रा बढ़ने लगती है और उनमें सूजन आ जाती है। मस्तिष्क (दिमाग) की कोशिकाओं में सूजन आना ज्यादा खतरनाक माना जाता है। आइए समझते हैं कि यह समस्या क्यों होती है और इसके लक्षण क्या हैं।