Labile Hypertension: बार-बार अचानक बढ़ जाता है BP? क्लीवलैंड क्लिनिक ने बताया हो सकता है लेबाइल हाइपरटेंशन के कारण

Labile Hypertension Symptoms: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ब्लड प्रेशर (BP) की समस्या बहुत आम हो गई है। लेकिन क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि एक पल आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहता है और अचानक अगले ही पल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है? अगर हां, तो इसे साधारण हाई बीपी समझकर टालने की गलती न करें। अचानक और बार-बार ब्लड प्रेशर का इस तरह ऊपर-नीचे होना एक खास डॉक्टरी स्थिति हो सकती है, जिसे लेबाइल हाइपरटेंशन (Labile Hypertension) कहा जाता है। नेचर (Nature) जर्नल की रिसर्च के अनुसार, लेबाइल हाइपरटेंशन में व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बिना किसी लंबे समय की बीमारी के भी अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाता है और फिर अपने आप या थोड़े आराम के बाद नॉर्मल हो जाता है। यह बदलाव इतना तेज होता है कि मरीज खुद समझ नहीं पाता कि आखिर उसके शरीर में क्या हो रहा है। आइए जानते हैं कि लेबाइल हाइपरटेंशन क्या है, यह क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसे कैसे कंट्रोल में रखा जा सकता है।