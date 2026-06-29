Control High Blood Pressure: 30 मिनट एक्सरसाइज, तंबाकू-शराब करें बंद, WHO ने हाई बीपी कंट्रोल करने के 7 तरीके बताए

ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के अनुसार, हमें दिनभर में 6 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, जो कि लगभग एक छोटे चम्मच के बराबर होता है। खाने में नमक की मात्रा को कम करना बहुत जरूरी है। अगर आप साधारण नमक कम कर रहे हैं, तो उसकी जगह डॉक्टर की सलाह पर पोटैशियम से भरपूर नमक (Potassium-enriched salt) का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे शरीर में नमक की मात्रा को आसानी से घटाया जा सके।