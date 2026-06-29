29 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Control High Blood Pressure: 30 मिनट एक्सरसाइज, तंबाकू-शराब करें बंद, WHO ने हाई बीपी कंट्रोल करने के 7 तरीके बताए

WHO On Control High Blood Pressure: क्या आप जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर चुपचाप आपके दिल को नुकसान पहुंचा सकता है? अभी जानें इसे कंट्रोल करने के लिए WHO के बताए 7 उपाय।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jun 29, 2026

Control high blood pressure,WHO high blood pressure guidelines,How to lower blood pressure,

हाई ब्लड प्रेशर चुपचाप आपके दिल को नुकसान पहुंचा सकता है- - प्रतीकात्मक तस्वीर (source- freepik)

WHO On Control High Blood Pressure: कई बार ऐसा होता है कि आप सालों तक अपना रोजमर्रा का काम बिल्कुल सामान्य तरीके से करते रहते हैं और आपको महसूस होता है कि आप पूरी तरह ठीक हैं। लेकिन इसी दौरान हाई ब्लड प्रेशर (उच्च रक्तचाप) चुपचाप अंदर ही अंदर आपके दिल पर भारी दबाव डाल सकता है, आपकी खून की नसों को नुकसान पहुंचा और आपकी किडनी को तनाव दे सकता है।

अच्छी बात यह है कि इससे बचना और इसे काबू में रखना पूरी तरह मुमकिन है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें बताया है कि इन 7 तरीकों को अपनाकर आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं।

1. हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली दवाएं लें (Take medicines to control high blood pressure as prescribed)

अगर डॉक्टर ने आपको हाई ब्लड प्रेशर की दवा लिखी है, तो उसे समय पर लेना बहुत जरूरी है। अपनी मर्जी से दवा बंद न करें या खुराक न बदलें। जैसे डॉक्टर ने बताया है, ठीक वैसे ही नियमित रूप से अपनी दवाएं खाते रहें।

2. तंबाकू से दूर रहें, शराब का सेवन कम करें (Avoid tobacco, reduce alcohol intake)

मेयो क्लिनिक के अनुसार, हाई ब्लड प्रेशर को काबू में रखने के लिए किसी भी रूप में तंबाकू (जैसे सिगरेट, बीड़ी या गुटका) का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। इसके साथ ही, अगर आप शराब पीते हैं, तो उसकी मात्रा को तुरंत कम कर दें या बंद कर दें।

3. एक्टिव रहें (Stay active, 30 minutes a day makes a difference)

आपको दिनभर बैठे रहने की आदत छोड़नी होगी। रोज कम से कम 30 मिनट के लिए एक्टिव रहें, जैसे तेज चलना, हल्की एक्सरसाइज या योग करना। रोजाना की यह छोटी सी शुरुआत आपकी सेहत में बहुत बड़ा और अच्छा सुधार ला सकती है।

4. अपना ब्लड प्रेशर नियमित रूप से चेक करते रहें (Check your blood pressure regularly)

हाई ब्लड प्रेशर के लक्षणों का आसानी से पता नहीं चलता, इसलिए समय-समय पर डॉक्टर के पास जाकर या घर पर ही मशीन से अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते रहें। इससे आपको पता रहेगा कि आपका बीपी कंट्रोल में है या नहीं।

5. हेल्दी और पौष्टिक खाना खाएं (Eat healthy, nutritious foods and avoid saturated fats and trans fats)

अपने खाने में हरी सब्जियां, फल और पोषण से भरपूर चीजें शामिल करें। बाहर का तला-भुना खाना, पैकेट बंद चीजें और खराब फैट (सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स) जैसे डालडा या दोबारा गर्म किए तेल में बनी चीजों को खाने से पूरी तरह बचें।

6. नमक का सेवन कम करें (Cut salt intake, small reductions can be achieved by using potassium-enriched salt)

ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के अनुसार, हमें दिनभर में 6 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, जो कि लगभग एक छोटे चम्मच के बराबर होता है। खाने में नमक की मात्रा को कम करना बहुत जरूरी है। अगर आप साधारण नमक कम कर रहे हैं, तो उसकी जगह डॉक्टर की सलाह पर पोटैशियम से भरपूर नमक (Potassium-enriched salt) का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे शरीर में नमक की मात्रा को आसानी से घटाया जा सके।

7. तनाव कम करें और इसे संभालना सीखें (Reduce and manage stress)

ज्यादा मानसिक तनाव या चिंता भी ब्लड प्रेशर को तेजी से बढ़ाती है। इसलिए खुद को शांत रखने की कोशिश करें, भरपूर नींद लें, मेडिटेशन करें और उन कामों को करें जिससे आपका तनाव कम और मैनेज हो सके।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Monsoon Diseases: मानसून में सिर्फ डेंगू नहीं, Typhoid, Leptospirosis और Hepatitis A भी कर सकते हैं बीमार

ये भी पढ़ें
Typhoid Symptoms Leptospirosis Symptoms Hepatitis A Symptoms

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

29 Jun 2026 11:47 am

Hindi News / Health / Control High Blood Pressure: 30 मिनट एक्सरसाइज, तंबाकू-शराब करें बंद, WHO ने हाई बीपी कंट्रोल करने के 7 तरीके बताए

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

शरीर में सालों तक बिना लक्षण रह सकती है Gallstones, लेकिन एक दिन अचानक बढ़ सकता है दर्द, NIDDK से जानें शुरुआती संकेत

Gallbladder Stone Symptoms Gallstones Causes Gallstones Treatment
स्वास्थ्य

Monsoon Diseases: मानसून में सिर्फ डेंगू नहीं, Typhoid, Leptospirosis और Hepatitis A भी कर सकते हैं बीमार

Typhoid Symptoms Leptospirosis Symptoms Hepatitis A Symptoms
स्वास्थ्य

बच्चों के गाल अचानक हो जाएं लाल? Slapped Cheek Syndrome के ये शुरुआती लक्षण न करें नजरअंदाज

Slapped Cheek Syndrome,Fifth disease symptoms in children, Slapped cheek syndrome treatment
स्वास्थ्य

Aarogya Setu 2.0 कल होगा लॉन्च, ‘आयुष्मान ऐप’ भी आ रहा; ऑनलाइन पर्ची, फास्ट इंश्योरेंस क्लेम जैसे मिलेंगे फायदे

Aarogya Setu 2.0, Ayushman App, online OPD booking, Fast insurance claim,
स्वास्थ्य

Alwar: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान आज से शुरू, 2.75 लाख बच्चों को दी जाएगी ‘दो बूंद जिंदगी की’

pulse polio
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.