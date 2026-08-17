मल में खून आने को न करें नजरअंदाज, बवासीर से लेकर इन गंभीर बीमारियों का हो सकता है संकेत 

मल में खून आने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें बवासीर यानी पाइल्स और एनल फिशर यानी गुदा में दरार प्रमुख कारणों में शामिल हैं। कब्ज के कारण मल सख्त होने पर मल त्याग करते समय गुदा की त्वचा में छोटी दरार बन सकती है। इसे एनल फिशर कहा जाता है। इसमें मल त्याग के दौरान दर्द के साथ चमकीला लाल खून दिखाई दे सकता है। बवासीर में भी चमकीला लाल खून दिखाई दे सकता है। इसके साथ गुदा के आसपास खुजली, दर्द या गांठ जैसी समस्या हो सकती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) के अनुसार, बवासीर और एनल फिशर मल में खून आने के सामान्य कारणों में शामिल हैं। हालांकि, हर बार रक्तस्राव को केवल बवासीर मान लेना सही नहीं है।