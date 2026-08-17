गर्दन, बगल या शरीर पर दिखने वाले Skin Tags क्या हैं? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए शरीर पर क्यों निकलते हैं मस्से

स्किन टैग्स खतरनाक या जानलेवा नहीं होते। ये कैंसर में तब्दील नहीं होते और न ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं (यानी यह कोई छुआछूत की बीमारी या संक्रमण नहीं है)। यदि स्किन टैग्स कपड़ों या गहनों से अटककर कट जाएं और उनसे खून बहने लगे या दर्द हो। यदि अचानक बहुत सारे स्किन टैग्स निकलने लगें (यह आपके ब्लड शुगर या मेटाबॉलिक हेल्थ में गड़बड़ी का संकेत हो सकता है)। यदि इसका रंग या आकार बहुत तेजी से बदलने लगे (इसे स्किन विशेषज्ञ से जांच कराना जरूरी है ताकि अन्य त्वचा रोगों से फर्क स्पष्ट हो सके)।