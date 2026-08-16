डायबिटीज में फास्टिंग करते समय इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज, डिहाइड्रेशन और लो ब्लड शुगर का रहता है खतरा 

Diabetes Fasting Tips: खाने से कुछ निश्चित समय तक दूर रहना (फास्टिंग) आजकल वजन नियंत्रित करने और स्वास्थ्य सुधारने के लिए भी अपनाया जाता है। वहीं, धार्मिक कारणों से भी कई लोग दिन के एक हिस्से में उपवास रखते हैं। हालांकि, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है और वह इंसुलिन या ब्लड शुगर कम करने वाली कुछ दवाएं ले रहा है, तो फास्टिंग के दौरान ब्लड शुगर में उतार-चढ़ाव और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में फास्टिंग शुरू करने से पहले और दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं।