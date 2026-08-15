Hiccups: बार-बार हिचकी आने पर कब डॉक्टर के पास जाना हो जाता है जरूरी, जानें

अगर हिचकी कुछ मिनट या थोड़े समय के लिए आती है और फिर ठीक हो जाती है, तो आमतौर पर चिंता की बात नहीं होती। लेकिन अगर हिचकी 48 घंटे से ज्यादा समय तक बनी रहती है, तो इसे लगातार रहने वाली हिचकी माना जाता है और इसके पीछे की वजह जानने के लिए डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। पबमेड (PubMed) में प्रकाशित शोध के अनुसार, लंबे समय तक रहने वाली हिचकी के कई कारण हो सकते हैं। इनमें पेट की बीमारी, अम्लता, भोजन नली में जलन के अलावा तंत्रिका तंत्र से जुड़ी कुछ समस्याएं भी शामिल हैं।