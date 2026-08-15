तनाव या घबराहट में बार-बार पेशाब क्यों आती है? रिसर्च और डॉक्टर क्या वजह बताते हैं, जानिए

मूत्राशय एक लचीली थैली की तरह होता है। जैसे-जैसे इसमें पेशाब भरता है, उसकी दीवार में खिंचाव बढ़ता है। वहां मौजूद तंत्रिकाएं इस बदलाव को महसूस करती हैं और इसकी जानकारी रीढ़ की हड्डी के रास्ते दिमाग तक पहुंचाती हैं। नेचर रिव्यूज न्यूरोसाइंस (Nature Reviews Neuroscience) के मुताबिक, पेशाब को नियंत्रित करने में दिमाग, रीढ़ की हड्डी और शरीर की कई तंत्रिकाएं मिलकर काम करती हैं। इसी व्यवस्था की वजह से पेशाब लगने का एहसास होता है। दिमाग यह भी तय करने में मदद करता है कि पेशाब कब करना है और कब उसे कुछ समय के लिए रोका जा सकता है।