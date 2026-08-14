देर रात खाने से क्यों बढ़ सकता है ब्लड शुगर? डायबिटीज के मरीज किन बातों का रखें ध्यान? जानिए एक्स्पर्ट्स और Mayo Clinic की राय

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, शाम के भोजन के बाद खासकर कार्बोहाइड्रेट वाले स्नैक्स लेने से अगली सुबह ब्लड शुगर बढ़ सकता है। इसलिए अगर डिनर के बाद भूख लगे, तो पहले पानी पीकर देख सकते हैं। इसके बाद भी भूख लगने पर कम कार्बोहाइड्रेट और कम कैलोरी वाला ऐसा स्नैक लिया जा सकता है, जिसमें प्रोटीन या फाइबर हो। हालांकि, इंसुलिन या अन्य डायबिटीज की दवाएं लेने वाले कुछ लोगों को रात में लो ब्लड शुगर यानी हाइपोग्लाइसीमिया को रोकने के लिए सोने से पहले स्नैक की जरूरत पड़ सकती है। अगर ऐसा बार-बार होता है, तो डॉक्टर या हेल्थकेयर प्रोफेशनल से सलाह लेनी चाहिए।