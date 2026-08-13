Sara Tendulkar के हाथ पर टीके का निशान! जानें बचपन में BCG इंजेक्शन लेने के बाद क्यों बनता है यह निशान

BCG वैक्सीन के बाद इंजेक्शन वाली जगह पर घाव, पस जमा होना, त्वचा का छिलना या लिम्फ नोड्स में सूजन जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। Mayo Clinic के अनुसार, कुछ मामलों में बुखार, खांसी, त्वचा पर रैश या हड्डियों में दर्द बढ़ने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। वहीं NHS के अनुसार, BCG के अन्य साइड इफेक्ट आमतौर पर हल्के और कम देखने को मिलते हैं। इनमें बुखार, सिरदर्द और इंजेक्शन वाली तरफ बगल में लिम्फ ग्लैंड्स की सूजन शामिल हो सकती है। इसके अलावा गंभीर एलर्जिक रिएक्शन और इंजेक्शन वाली जगह पर पस का फोड़ा (abscess) भी साइड इफेक्ट के रूप में हो सकता है।