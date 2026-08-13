चलते ही एड़ी में दर्द क्यों होता है? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए Heel Pain के कारण और संकेत

Heel Pain Symptoms: क्या आपकी एड़ी में तेज चुभन या दर्द होता है? या फिर काफी देर कुर्सी पर बैठने के बाद जब आप खड़े होते हैं, तो एड़ी में ऐसा दर्द उठने लगता है कि ठीक से चलना भी मुश्किल हो जाता है? क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आप अकेले नहीं हैं। एड़ी का दर्द बहुत से लोगों को रोज परेशान करता है। अक्सर लोग इसे सिर्फ दिनभर की थकान समझकर टाल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चलते ही एड़ी में होने वाला यह दर्द आपके पैर के अंदरूनी हिस्से में सूजन का संकेत हो सकता है? आइए समझते हैं कि एड़ी में यह दर्द क्यों होता है।