हाथ-पैर में बिना वजह चींटी चलने जैसा एहसास क्यों होता है? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें Paresthesia के कारण

वेबएमडी के अनुसार, जब हमारी नसों पर किसी वजह से दबाव पड़ता है, तो दिमाग तक जो मैसेज या सिग्नल पहुंचते हैं, वे बीच में ही अटक जाते हैं। सिग्नल रुकने की वजह से ही उस जगह पर झनझनाहट, जलन या चींटी चलने जैसा महसूस होता है। थोड़ी देर वाला (अस्थायी) पेरेस्थीसिया बहुत आम है। जैसे जब आप काफी देर तक पालथी मारकर बैठ जाते हैं, पैरों पर पैर चढ़ाकर बैठते हैं या हाथ के ऊपर सिर रखकर सो जाते हैं। जैसे ही आप उठते हैं या अपनी पोजीशन बदलते हैं, नसों से दबाव हट जाता है और झनझनाहट 1-2 मिनट में खत्म हो जाती है। लंबे समय तक रहने वाला (क्रॉनिक) पेरेस्थीसिया तब होता है जब हाथ-पैर में झनझनाहट और सुन्नपन लगातार बना रहता है या बार-बार होने लगता है। यह इस बात का इशारा है कि नसों को अंदर से नुकसान पहुंच रहा है।