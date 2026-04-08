Diabetic Neuropathy: पैरों में झनझनाहट को न लें हल्के में, हो सकती है यह गंभीर बीमारी

Diabetic Neuropathy (Image- gemini)
Diabetic Neuropathy: किसी भी व्यक्ति का शुगर लेवल ज्यादा होना की डायबिटीज नहीं है, बल्कि यह शरीर के कई अंगों को धीरे-धीरे खोखला कर देती है। इन्ही में से एक है डायबिटिक न्यूरोपैथी। जब शरीर में लंबे समय तक शुगर का स्तर अनियंत्रित रहता है, तो इसका सीधा असर हमारी नसों पर पड़ता है। यह स्थिति दर्दनाक होती है और इसके कारण ही पैरों में संक्रमण और अल्सर पनप सकते है। आइए डॉक्टर नेहा (फिजियोथेरेपिस्ट) से जानते है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होता है?
यह नसों से जुड़ी एक ऐसी बीमारी है जो केवल उन लोगों को होती है जिन्हें डायबिटीज है। लगातार हाई शुगर लेवल नसों की बाहरी परत को नुकसान पहुंचाता है और उन छोटी रक्त वाहिकाओं को भी डैमेज कर देता है जो नसों तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। इससे नसों की संदेश भेजने की क्षमता कम हो जाती है।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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