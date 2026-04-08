Diabetic Neuropathy: पैरों में झनझनाहट को न लें हल्के में, हो सकती है यह गंभीर बीमारी

Diabetic Neuropathy: किसी भी व्यक्ति का शुगर लेवल ज्यादा होना की डायबिटीज नहीं है, बल्कि यह शरीर के कई अंगों को धीरे-धीरे खोखला कर देती है। इन्ही में से एक है डायबिटिक न्यूरोपैथी। जब शरीर में लंबे समय तक शुगर का स्तर अनियंत्रित रहता है, तो इसका सीधा असर हमारी नसों पर पड़ता है। यह स्थिति दर्दनाक होती है और इसके कारण ही पैरों में संक्रमण और अल्सर पनप सकते है। आइए डॉक्टर नेहा (फिजियोथेरेपिस्ट) से जानते है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होता है?