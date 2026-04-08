बाजार में सस्ती उपलब्ध होगी डायबिटीज की दवा, Zydus की इस दवा को USFDA से मिली मंजूरी

हर दवा की तरह इसके भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। US Food and Drug Administration के अनुसार यूरिन इन्फेक्शन, शरीर में पानी की कमी, बार-बार पेशाब आना हो सकते हैं। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के यह दवा नहीं लेनी चाहिए। dapagliflozin जैसी दवाएं डायबिटीज के इलाज को बेहतर बना रही हैं क्योंकि ये सिर्फ शुगर नहीं, बल्कि दिल और किडनी को भी सुरक्षित रखने में मदद करती हैं। लेकिन याद रखें, दवा के साथ सही डाइट, एक्सरसाइज और डॉक्टर की सलाह उतनी ही जरूरी है।