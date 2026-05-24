Head lice and Anemia: बालों में जूं को हल्के में न लें! डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया एनीमिया से कनेक्शन

डॉक्टर के मुताबिक, जूं सिर की त्वचा से थोड़ा-बहुत खून चूसती हैं, लेकिन इतनी मात्रा नहीं होती कि सीधे एनीमिया हो जाए। बार-बार खुजलाने से स्कैल्प में घाव हो जाते हैं। अगर इन्फेक्शन बढ़े या लंबे समय तक रहे तो शरीर कमजोर महसूस कर सकता है। जिन लोगों में पहले से ही खून की कमी (एनीमिया) होती है, उनमें इम्युनिटी कम होती है। ऐसे में अगर जूं की समस्या ज्यादा समय तक रहती है और ठीक होने में देर लगती है तो एनीमिया का रिस्क बढ़ सकता है।