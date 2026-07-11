दर्द सिर्फ शरीर की एक तरफ है या दोनों तरफ? NCI से जानिए Unilateral और Bilateral Symptoms में क्या अंतर है

मान लीजिए आपके सिर के सिर्फ दाएं हिस्से में दर्द है, एक आंख में परेशानी है या केवल एक पैर में सूजन है। ऐसी स्थिति को डॉक्टर Unilateral यानी एक तरफ होने वाली समस्या कह सकते हैं। NCI की Unilateral परिभाषा के अनुसार, यह शब्द शरीर की एक तरफ से जुड़ी स्थिति बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर एक तरफ सिरदर्द, एक आंख में कम दिखाई देना, एक कान से कम सुनाई देना या एक पैर में दर्द जैसी परेशानी को एकतरफा लक्षण कहा जा सकता है। हालांकि इन लक्षणों की वजह अलग-अलग बीमारियां हो सकती हैं।