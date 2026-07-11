C-Section के टांके सही से भर रहे हैं या नहीं? ACOG से जानिए ठीक होने के 7 संकेत और कब हो जाएं सतर्क

C-Section Healing Signs: सी-सेक्शन से बच्चे को जन्म देने के बाद मां का ज्यादातर ध्यान अपने नवजात पर रहता है। लेकिन इसी बीच एक सवाल बार-बार मन में आता है, क्या ऑपरेशन के टांके सही से भर रहे हैं? कट के आसपास दर्द क्यों हो रहा है? निशान लाल क्यों दिख रहा है? कई महिलाएं इन बदलावों को देखकर घबरा जाती हैं, जबकि कुछ परेशानियां शरीर के ठीक होने की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती हैं।