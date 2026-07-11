Cetirizine Side Effect: बार-बार लेते हैं एलर्जी की गोली सिट्रीजिन तो एनएचएस से जानें इसके 8 साइड इफेक्ट

Cetirizine Side Effect Hindi: मौसम बदला नहीं कि छींकें आना, नाक बहना या खुजली होना शुरू हो जाती है। ऐसे में हम लोग तुरंत मेडिकल स्टोर जाते हैं और सिट्रीजिन (Cetirizine) नाम की गोली खा लेते हैं। एलर्जी से आराम पाने के लिए यह दवा बहुत मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे बार-बार या बिना डॉक्टर की सलाह के लेने से शरीर को कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? एनएचएस (NHS) के मुताबिक, सिट्रीजिन के कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो आम तौर पर लोगों में देखे जाते हैं। आइए जानते हैं इसके उन दुष्प्रभावों के बारे में जो आपके लिए जानना जरुरी है।