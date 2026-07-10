वर्कआउट करने के बाद भी दिनभर बैठे रहते हैं? PLOS Medicine स्टडी कहती है, लंबे समय तक बैठना बढ़ा सकता है Cancer का खतरा

PLOS Medicine में प्रकाशित इस स्टडी के अनुसार, लंबे समय तक लगातार बैठे रहना कैंसर के बढ़े हुए जोखिम से जुड़ा पाया गया, चाहे व्यक्ति नियमित व्यायाम ही क्यों न करता हो। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि नियमित एक्सरसाइज बेहद जरूरी है, लेकिन इसके साथ पूरे दिन छोटे-छोटे अंतराल पर उठना, चलना और शरीर को सक्रिय रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आपकी नौकरी लंबे समय तक बैठकर करने वाली है, तो हर आधे घंटे में कुछ मिनट चलने की आदत आपकी सेहत के लिए बड़ा बदलाव ला सकती है।