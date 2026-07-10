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Early Signs of Cataracts: मोतियाबिंद के 7 शुरुआती संकेत जो आंखें पहले ही देने लगती हैं, जानिए किन लोगों में होता है इसका खतरा ज्यादा

Cataract Signs: क्या धुंधला दिख रहा है या रात में गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही है? Mayo Clinic और NEI से जानिए मोतियाबिंद के 7 शुरुआती संकेत, जोखिम कारक और बचाव के उपाय।
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भारत

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Dimple Yadav

Jul 10, 2026

Cataract Causes Cataract Risk Factors Blurred Vision

आंखों की इस बीमारी को न करें नजरअंदाज (photo- freepik)

Cataract Symptoms: क्या आपको रात में गाड़ी चलाते समय सामने की रोशनी चुभने लगी है? या पढ़ते समय बार-बार चश्मे का नंबर बदलवाने की जरूरत महसूस होती है? ज्यादातर लोग इसे बढ़ती उम्र का सामान्य असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कई बार ये मोतियाबिंद (Cataract) के शुरुआती संकेत भी हो सकते हैं।

Mayo Clinic और National Eye Institute (NEI) के अनुसार, मोतियाबिंद एक ऐसी स्थिति है जिसमें आंख के प्राकृतिक लेंस (Lens) पर धुंधलापन आ जाता है। इससे देखने की क्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है। अच्छी बात यह है कि समय पर पहचान और इलाज से ज्यादातर लोग फिर से साफ देख सकते हैं।

मोतियाबिंद के 7 शुरुआती संकेत

  1. धुंधला या धूमिल दिखाई देना

अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आंखों के सामने हमेशा हल्का धुंधलापन है या साफ चीजें भी धुंधली दिख रही हैं, तो यह मोतियाबिंद का शुरुआती संकेत हो सकता है।

  1. रात में देखने में परेशानी

Mayo Clinic के अनुसार, मोतियाबिंद होने पर रात के समय गाड़ी चलाना या कम रोशनी में काम करना मुश्किल हो सकता है।

  1. रोशनी से चुभन या चमक ज्यादा महसूस होना

अगर बल्ब, गाड़ी की हेडलाइट या तेज धूप पहले से ज्यादा चुभने लगे, तो इसे नजरअंदाज न करें।

  1. एक चीज के दो-दो दिखना

कुछ लोगों को एक आंख से देखने पर एक ही वस्तु दो-दो दिखाई देने लगती है। यह भी मोतियाबिंद का संकेत हो सकता है।

  1. चश्मे का नंबर बार-बार बदलना

अगर कुछ महीनों के अंतराल में बार-बार चश्मा बदलवाना पड़ रहा है, तो केवल नंबर बढ़ने की बजाय आंखों की पूरी जांच कराना जरूरी है।

  1. रंग फीके या पीले दिखाई देना

National Eye Institute (NEI) के अनुसार, मोतियाबिंद बढ़ने पर रंग पहले जैसे चमकीले नहीं दिखते। कई लोगों को सफेद रंग भी हल्का पीला दिखाई देने लगता है।

  1. पढ़ने या छोटे अक्षर देखने में कठिनाई

अगर पर्याप्त रोशनी होने के बावजूद किताब, मोबाइल या अखबार पढ़ने में परेशानी होने लगे, तो यह भी आंखों में बदलाव का संकेत हो सकता है।

किन लोगों में मोतियाबिंद का खतरा ज्यादा होता है?

Mayo Clinic के अनुसार, कुछ लोगों में मोतियाबिंद होने का खतरा अधिक हो सकता है-

  • 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग
  • डायबिटीज के मरीज
  • लंबे समय तक स्टेरॉयड दवाएं लेने वाले लोग
  • धूम्रपान करने वाले
  • लंबे समय तक तेज धूप (UV Rays) में रहने वाले लोग
  • आंख में चोट या पहले आंख की सर्जरी करा चुके लोग
  • जिनके परिवार में मोतियाबिंद का इतिहास रहा हो

कब डॉक्टर से मिलना चाहिए?

अगर आपको लगातार धुंधला दिख रहा है, रात में देखने में परेशानी हो रही है, रोशनी चुभ रही है या चश्मा बार-बार बदलना पड़ रहा है, तो नेत्र रोग विशेषज्ञ (Ophthalmologist) से जांच कराएं। आंखों की सामान्य जांच से ही कई बार मोतियाबिंद का शुरुआती पता चल सकता है।

क्या मोतियाबिंद से बचाव संभव है?

पूरी तरह बचाव हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन Mayo Clinic और NEI कुछ आदतें अपनाने की सलाह देते हैं-

  • समय-समय पर आंखों की जांच कराएं।
  • धूप में UV प्रोटेक्शन वाले सनग्लास पहनें।
  • डायबिटीज को नियंत्रित रखें।
  • धूम्रपान से बचें।
  • हरी सब्जियां और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार लें।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Updated on:

10 Jul 2026 04:26 pm

Published on:

10 Jul 2026 04:26 pm

Hindi News / Health / Early Signs of Cataracts: मोतियाबिंद के 7 शुरुआती संकेत जो आंखें पहले ही देने लगती हैं, जानिए किन लोगों में होता है इसका खतरा ज्यादा

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