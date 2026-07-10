WHO Cancer Report: कैंसर पर WHO का ग्लोबल अलर्ट, 2050 तक हर साल 3.5 करोड़ (35 मिलियन) लाख नए केस हो सकते हैं

WHO Cancer Report: WHO की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले सालों में कैंसर की बीमारी बहुत तेजी से पैर पसारने वाली है। हालत यह होने वाली है कि साल 2050 तक दुनिया भर में हर साल कैंसर के करीब 3.5 करोड़ (35 मिलियन) नए मामले सामने आ सकते हैं। अगर आज के आंकड़ों से तुलना करें, तो यह संख्या लगभग दोगुनी होने जा रही है। यह अलर्ट हम सभी के लिए एक खतरे की घंटी है। आइए बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि WHO ने इस रिपोर्ट में क्या कहा है और कैंसर के इतने तेजी से बढ़ने के पीछे कौन से बड़े कारण हैं।