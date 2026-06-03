Herbal Cigarette Risks: तंबाकू-मुक्त हर्बल सिगरेट भी पहुंचा सकती है फेफड़ों और दिल को नुकसान, स्टडी में खुलासा

एम्स दिल्ली के कम्युनिटी मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. हर्षल रमेश साल्वे का कहना है कि हर्बल सिगरेट को सुरक्षित समझना गलत है। वहीं, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता पी. एस. गणेश सुब्रमण्यन के मुताबिक नुकसान केवल तंबाकू या निकोटीन से नहीं होता।जब भी कोई जैविक पदार्थ, जैसे पत्तियां, जड़ी-बूटियां या कागज जलता है, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड, कालिख, हाइड्रोकार्बन और पार्टिकुलेट मैटर जैसे हानिकारक तत्व निकलते हैं। ये सभी फेफड़ों और पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।