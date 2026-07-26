चेहरे में दर्द और आंखों के पीछे दबाव? ये हो सकता है Sinus Headache का संकेत, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें बचाव के उपाय

Sinus Headache Symptoms: सिरदर्द की शिकायत हम सबको कभी न कभी होती ही है। लेकिन अगर दर्द बार-बार नाक के आसपास या आंखों के पीछे महसूस हो रहा है और साथ में नाक बंद रहने या चेहरे पर भारीपन जैसी परेशानी भी है, तो यह सामान्य सिरदर्द नहीं, बल्कि साइनस हेडेक (Sinus Headache) हो सकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, साइनस हेडेक तब होता है जब साइनस में सूजन या इंफेक्शन की वजह से दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में सिर्फ दर्द की गोली खाने से राहत नहीं मिलती, बल्कि इसकी असली वजह का इलाज करना जरूरी होता है। आइए मेयो क्लिनिक से जानते हैं कि कारण और लक्षण क्या होते हैं और साथ ही कब डॉक्टर से मिलना चाहिए।