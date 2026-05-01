आप भी छाछ में जीरा डालकर पीते हैं! डॉक्टर से जानें ज्यादा सेवन से किन बिमारियों का खतरा बढ़ सकता है

Side Effects of Buttermilk With Cumin: गर्मियों के दिनों में ठंडी-ठंडी छाछ में भुना जीरा मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। हम इसे पेट की ठंडक और हाजमे के लिए सबसे अच्छा ड्रिंक मानते हैं।लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर किसी के लिए यह कॉम्बिनेशन अमृत नहीं होता? कुछ खास शारीरिक दिक्कतों में छाछ और जीरा फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अगर आप भी इसे रोज पीते हैं, तो डॉक्टर प्रिया (फिजिशियन) से जानें इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में।