पेट की बीमारी की दवाओं से सावधान! शरीर के इन अंगों को हो सकता है बड़ा नुकसान

IBS Treatment: पेट खराब रहना आज के समय में आम बात हो गई है। जब भी पेट में मरोड़ उठती है या गैस बनती है, हम तुरंत मेडिकल स्टोर से दवा लाकर खा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस गोली को आप राहत की दवा समझ रहे हैं, वही आपके शरीर में दूसरी बीमारियां पैदा कर सकती है? हाल ही में हुई एक बड़ी रिसर्च ने सबको चौंका दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पेट की इन दवाओं का लंबे समय तक इस्तेमाल बहुत भारी पड़ सकता है। आइए समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है।