पीठ दर्द है या किडनी स्टोन? यूरोलॉजिस्ट के बताए इन 3 आसान संकेतों से घर बैठे पहचानें दर्द का असली कारण

Kidney Stone vs Back Pain: क्या आपके भी पीठ के निचले हिस्से में अचानक तेज दर्द उठा है और आप समझ नहीं पा रहे कि यह जिम में लगी चोट है या किडनी की पथरी? किडनी स्टोन और सामान्य बैक पेन के लक्षण काफी मिलते-जुलते हो सकते हैं, जिससे लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। किडनी स्टोन का दर्द अचानक और असहनीय होता है, जबकि पीठ दर्द आमतौर पर मूवमेंट से जुड़ा होता है। लेकिन अगर आप दर्द की जगह, उसकी तीव्रता और साथ में दिखने वाले अन्य लक्षणों पर गौर करें, तो आप घर बैठे ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आइए डॉक्टर विश्वास ( यूरोलॉजिस्ट) से समझते हैं इन दोनों का अंतर?