स्वास्थ्य

Kidney Stone: गुर्दे की पथरी से बचना है? डॉक्टर से जानें ये 5 जादुई फूड्स, जो किडनी को रखेंगे एकदम साफ

Kidney stone: आजकल ज्यादातर लोग गुर्दे की पथरी से पीड़ित हैं। ऐसे में हर कोई इससे बचने के उपाय खोजता रहता है। आइए डॉ. मनोज जांगिड़ से जानते हैं कि कौन सा डाइट फॉर्मूला अपनाकर आप गुर्दे की पथरी से बच सकते हैं?

भारत

image

Nidhi Yadav

Dec 20, 2025

Kidney stone, Kidney stone symptoms, Kidney stone diet

Kidney stone diet (photo- gemini AI)

Kidney stone: आज के इस विज्ञान के दौर में बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं कि नाम याद रखना भी गणित के फॉर्मूले याद करने जितना कठिन बन गया है। अब आप खुद एक बार विचार कीजिए कि शरीर के एक अंग में ही इतने रोग होने लग गए हैं जितनी उस अंग की कोशिकाएं होती हैं। अब हम किडनी में ही देखें तो 'गुर्दे की पथरी' सबसे आम बीमारियों में से एक बन गई है। हर घर में कोई न कोई एक व्यक्ति तो ऐसा होता ही है जो गुर्दे की पथरी से पीड़ित हो।

अब बात करते हैं कि यह गुर्दे की पथरी होती क्या है? असल में हमारे गुर्दे शरीर की सफाई में अपना एक विशेष योगदान देते हैं। जब किडनी में अनावश्यक खनिज और लवण कंकड़ के रूप में जमा हो जाते हैं, तो उन्हें विज्ञान की भाषा में गुर्दे की पथरी कहा जाता है। इसके कारण शरीर में अन्य रोगों के बढ़ने की दर भी बढ़ जाती है। लेकिन इसे होने के बाद दवाई लेने और सर्जरी करवाने से बेहतर है कि पहले ही अपने आहार में उन चीजों को शामिल कर लिया जाए जिनसे पथरी हो ही नहीं। आइए डॉ. मनोज जांगिड़ से जानते हैं कि गुर्दे की पथरी से बचने के लिए किस डाइट फॉर्मूले को फॉलो करना चाहिए।

आहार कैसे गुर्दे की पथरी को प्रभावित करता है?(Kidney Stone Treatment)

हमारा शरीर एक मशीन है जो निरंतर चलती रहती है। हमारे शरीर में ऊर्जा कहां से आती है? हम जो खाते हैं उसी को तो हमारा शरीर ऊर्जा में बदलता है। अब एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं कि अगर हम पानी कम पिएंगे तो हमारा पेशाब गाढ़ा होगा और इसके कारण इसमें मौजूद कैल्शियम और ऑक्सालेट आपस में मिलकर क्रिस्टल बनाएंगे। यही क्रिस्टल गुर्दे की पथरी बन जाते हैं। ऐसे ही अगर हम ज्यादा नमक खाते हैं, तो हमारी किडनी को पेशाब के रास्ते शरीर से ज्यादा कैल्शियम निकालना पड़ेगा और पेशाब में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने से पथरी अपने आप हो जाएगी।

गुर्दे की पथरी से बचने के लिए डाइट फॉर्मूला( Kidney Stone Diet)

डॉ. मनोज जांगिड़ का कहना है कि किसी भी बीमारी से बचना है तो अपना आहार ही ऐसा रखिए कि आपको वह बीमारी हो ही नहीं। इसी क्रम में उन्होंने आगे यह भी बताया है कि एक उचित डाइट फॉर्मूले को अपनाकर आप गुर्दे की पथरी से हमेशा के लिए बच सकते हैं:

  1. नारियल पानी: नारियल पानी में पोटेशियम और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में होता है जो पथरी के बनने को रोकता है। इसलिए इसे अपनी डाइट में शामिल करके आप पथरी से खुद को बचा सकते हैं।
  2. सब्जियां: गाजर और करेले में मिनरल्स अधिक होते हैं जो पथरी को बनने से रोकते हैं। पथरी से बचना है तो अपने आहार में इन्हें जरूर शामिल करें।
  3. अनानास का रस: अनानास के रस में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो फिब्रिन्स को तोड़ देते हैं, जिससे मूत्र मार्ग में पथरी का बनना बिल्कुल बंद हो जाता है।
  4. बादाम: बादाम में पोटेशियम और मैग्नीशियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है जो पथरी बनने को रोकता है।
  5. ओट्स: ओट्स में कई पथरी विरोधी गुण होते हैं जो गुर्दे में पथरी बनने को रोकते हैं। इसलिए इसे आवश्यक रूप से अपनी डाइट में शामिल करें।

Published on:

20 Dec 2025 03:23 pm

Hindi News / Health / Kidney Stone: गुर्दे की पथरी से बचना है? डॉक्टर से जानें ये 5 जादुई फूड्स, जो किडनी को रखेंगे एकदम साफ

