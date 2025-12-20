Kidney Stone: गुर्दे की पथरी से बचना है? डॉक्टर से जानें ये 5 जादुई फूड्स, जो किडनी को रखेंगे एकदम साफ

अब बात करते हैं कि यह गुर्दे की पथरी होती क्या है? असल में हमारे गुर्दे शरीर की सफाई में अपना एक विशेष योगदान देते हैं। जब किडनी में अनावश्यक खनिज और लवण कंकड़ के रूप में जमा हो जाते हैं, तो उन्हें विज्ञान की भाषा में गुर्दे की पथरी कहा जाता है। इसके कारण शरीर में अन्य रोगों के बढ़ने की दर भी बढ़ जाती है। लेकिन इसे होने के बाद दवाई लेने और सर्जरी करवाने से बेहतर है कि पहले ही अपने आहार में उन चीजों को शामिल कर लिया जाए जिनसे पथरी हो ही नहीं। आइए डॉ. मनोज जांगिड़ से जानते हैं कि गुर्दे की पथरी से बचने के लिए किस डाइट फॉर्मूले को फॉलो करना चाहिए।