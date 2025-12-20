Kidney Stone: गुर्दे की पथरी से बचना है? डॉक्टर से जानें ये 5 जादुई फूड्स, जो किडनी को रखेंगे एकदम साफ

Kidney stone diet (photo- gemini AI)
Kidney stone: आज के इस विज्ञान के दौर में बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं कि नाम याद रखना भी गणित के फॉर्मूले याद करने जितना कठिन बन गया है। अब आप खुद एक बार विचार कीजिए कि शरीर के एक अंग में ही इतने रोग होने लग गए हैं जितनी उस अंग की कोशिकाएं होती हैं। अब हम किडनी में ही देखें तो 'गुर्दे की पथरी' सबसे आम बीमारियों में से एक बन गई है। हर घर में कोई न कोई एक व्यक्ति तो ऐसा होता ही है जो गुर्दे की पथरी से पीड़ित हो।
अब बात करते हैं कि यह गुर्दे की पथरी होती क्या है? असल में हमारे गुर्दे शरीर की सफाई में अपना एक विशेष योगदान देते हैं। जब किडनी में अनावश्यक खनिज और लवण कंकड़ के रूप में जमा हो जाते हैं, तो उन्हें विज्ञान की भाषा में गुर्दे की पथरी कहा जाता है। इसके कारण शरीर में अन्य रोगों के बढ़ने की दर भी बढ़ जाती है। लेकिन इसे होने के बाद दवाई लेने और सर्जरी करवाने से बेहतर है कि पहले ही अपने आहार में उन चीजों को शामिल कर लिया जाए जिनसे पथरी हो ही नहीं। आइए डॉ. मनोज जांगिड़ से जानते हैं कि गुर्दे की पथरी से बचने के लिए किस डाइट फॉर्मूले को फॉलो करना चाहिए।
हमारा शरीर एक मशीन है जो निरंतर चलती रहती है। हमारे शरीर में ऊर्जा कहां से आती है? हम जो खाते हैं उसी को तो हमारा शरीर ऊर्जा में बदलता है। अब एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं कि अगर हम पानी कम पिएंगे तो हमारा पेशाब गाढ़ा होगा और इसके कारण इसमें मौजूद कैल्शियम और ऑक्सालेट आपस में मिलकर क्रिस्टल बनाएंगे। यही क्रिस्टल गुर्दे की पथरी बन जाते हैं। ऐसे ही अगर हम ज्यादा नमक खाते हैं, तो हमारी किडनी को पेशाब के रास्ते शरीर से ज्यादा कैल्शियम निकालना पड़ेगा और पेशाब में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने से पथरी अपने आप हो जाएगी।
डॉ. मनोज जांगिड़ का कहना है कि किसी भी बीमारी से बचना है तो अपना आहार ही ऐसा रखिए कि आपको वह बीमारी हो ही नहीं। इसी क्रम में उन्होंने आगे यह भी बताया है कि एक उचित डाइट फॉर्मूले को अपनाकर आप गुर्दे की पथरी से हमेशा के लिए बच सकते हैं:
