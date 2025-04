Food To Avoid Kidney Stone: किडनी स्टोन की समस्या में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, जानें एक्सपर्ट की राय

आयुर्वेदिक चिकित्सक किडनी स्टोन की समस्या में क्या खाएं और क्या नहीं डॉ. अर्जुन राज (आयुर्वेदिक चिकित्सक) बताते हैं कि डॉ. अर्जुन राज (आयुर्वेदिक चिकित्सक) बताते हैं कि किडनी स्टोन की समस्या में सही आहार और लाइफस्टाइल का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सही तरल पदार्थों का सेवन, खट्टे फल और कैल्शियम युक्त आहार से किडनी स्टोन को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही, कुछ आहार से बचना भी जरूरी है, ताकि स्टोन की समस्या और न बढ़े।

किडनी स्टोन के उपचार में क्या नहीं खाना चाहिए (What not to eat during kidney stone treatment) ऑक्सलेट पदार्थ: जिन फूड्स में ऑक्सलेट अधिक होते हैं, जैसे टमाटर, पालक, शकरकंद आदि से बचें। ये किडनी स्टोन का कारण बन सकते हैं।

नमक और चॉकलेट: अधिक नमक और चॉकलेट का सेवन भी किडनी स्टोन की समस्या को बढ़ा सकता है। प्रोटीन का अधिक सेवन: अधिक प्रोटीन का सेवन किडनी पर दबाव डाल सकता है, खासकर मांसाहारी भोजन।

किडनी स्टोन के उपचार में क्या खाना चाहिए (What to eat for kidney stone treatment) तरल पदार्थ: दिन में कम से कम 12 गिलास पानी पीना चाहिए। यह स्टोन को घोलने में मदद करता है और शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है।

हर्बल चाय और तुलसी: हर्बल चाय और तुलसी की चाय का सेवन स्टोन को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। कुर्थी की दाल: कुर्थी की दाल का सेवन स्टोन को निकालने में सहायक हो सकता है।

लाइफस्टाइल टिप्स (Lifestyle tips) हाइड्रेशन: हाइड्रेशन की कमी से बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं।

डॉक्टर से सलाह: किसी भी प्रकार की किडनी स्टोन समस्या होने पर डॉक्टर से सलाह लें और उनके द्वारा बताई गई उपचार का पालन करें।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।