Patrika Special News

डायबिटीज का कड़वा सच, क्या आप भी फॉलो कर रहे हैं 1977 का खतरनाक विदेशी डाइट प्लान

Diabetes reversible series: पत्रिका की इस खास सीरीज के पहले भाग में हम आपको लेकर जा रहे हैं सेहत की उन गलियों में जहां से हुई जरा सी लापरवाही पूरी दुनिया की सेहत के लिए खतरा बन गई। हम अक्सर पूछते हैं कि भारत डायबिटीज की राजधानी क्यों बन गया? इस सवाल का जवाब इतिहास के पन्नों में छिपा है, जानें कैसे 1970 की एक रिपोर्ट ने हमारी थाली बदल दी... और भारत एक 'डायबिटीज महामारी' बन कर उभरा।

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Feb 11, 2026

Diabetes reversal series Episode 1

Diabetes reversal series Episode 1(photo: AI)

Diabetes reversible: आज भारत को सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया की डायबिटीज कैपिटल के रूप में जाना जाता है। कहा भी क्यों न जाए? क्योंकि यहां हर दूसरे घर में एक शुगर का मरीज है और हर कोई मीठा खाने से डर रहा या फिर अपनों को रोक रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हमारे पूर्वज जो खूब घी-शक्कर और दूध-दही खाते थे… उन्हें यह बीमारी क्यों नहीं थी? क्या यह सिर्फ हमारी बदलती लाइफ स्टाइल है या इसके पीछे कोई वैश्विक कहानी है…?

image

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: टोंक में बीसलपुर परियोजना को लेकर बड़ी खबर… 100 करोड़ लागत से 10,500 किसान होंगे लाभांवित

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Bangladesh Elections : पार्टियों ने सोशल मीडिया विज्ञापन पर खर्च किए करोड़ों, सबसे ज्यादा किस देश में सबसे ज्यादा हुआ खर्च ?

Bangladesh election social media ads spending 2026
Patrika Special News

Rural Banking Expansion in CG: छत्तीसगढ़ में बदल रहा बैंकिंग का भूगोल, गांव और कस्बे बने नए फाइनेंशियल हब, देखें स्पेशल रिपोर्ट

गांव बन रहे छत्तीसगढ़ का नया फाइनेंशियल हब (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

भारत की वो 5 महिलाएं जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में गाड़े झंडे, कोई देश की पहली महिला डॉक्टर तो कोई बनीं वैज्ञानिक

indian women scientists who changed history
Patrika Special News

हिंदी सिनेमा का वो दशक जब कॉमेडी सिर्फ मजाक नहीं, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देती थी

Bollywood comedy films 2000 to 2010
Patrika Special News

नक्सलमुक्ति की दहलीज पर बस्तर, लेकिन IED का अदृश्य खतरा अब भी बरकरार, 2025 में एएसपी सहित 12 जवान हुए थे शहीद

बस्तर के लिए सबसे बड़ा खतरा IED (photo source- Patrika)
Patrika Special News
