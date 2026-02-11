डायबिटीज का कड़वा सच, क्या आप भी फॉलो कर रहे हैं 1977 का खतरनाक विदेशी डाइट प्लान

Diabetes reversible: आज भारत को सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया की डायबिटीज कैपिटल के रूप में जाना जाता है। कहा भी क्यों न जाए? क्योंकि यहां हर दूसरे घर में एक शुगर का मरीज है और हर कोई मीठा खाने से डर रहा या फिर अपनों को रोक रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हमारे पूर्वज जो खूब घी-शक्कर और दूध-दही खाते थे… उन्हें यह बीमारी क्यों नहीं थी? क्या यह सिर्फ हमारी बदलती लाइफ स्टाइल है या इसके पीछे कोई वैश्विक कहानी है…?