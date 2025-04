Liver and Kidney Protection : 5 मिनट के आसान उपाय, जानिए कैसे बचाएं लिवर और किडनी को खतरे से

Liver and Kidney Diseases : हमारे शरीर में लिवर और किडनी दो ऐसे अंग हैं जो बिना किसी शोर-शराबे के दिन-रात हमारे लिए काम करते रहते हैं। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि इनकी भी देखभाल जरूरी है? अगर नहीं, तो अब वक्त है थोड़ा ध्यान देने का। हर दिन सिर्फ 5 मिनट निकालकर कुछ आसान आदतें अपनाएं, जिससे लिवर और किडनी सालों तक सेहतमंद बने रहेंगे।

भारत•Apr 25, 2025 / 10:51 am• Manoj Kumar

Liver and Kidney Protection

How to Protect Liver and Kidney from Ganger : लिवर और किडनी हमारे शरीर के नेचुरल सफाईकर्मी हैं – ये हर वक्त हमारे लिए काम करते हैं। ये शरीर से ज़हर जैसी चीज़ें बाहर निकालते हैं, खाना पचाने में मदद करते हैं और अंदर का बैलेंस बनाए रखते हैं। लेकिन टेंशन, जंक फूड, पानी की कमी और गलत लाइफस्टाइल इन पर धीरे-धीरे बुरा असर डालते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि हम बीमार पड़ने का इंतज़ार न करें, बल्कि रोज़ाना की कुछ छोटी-छोटी अच्छी आदतें अपनाएं। और अच्छी बात ये है कि इनमें से हर एक काम बस 5 मिनट लेता है!

Hindi News / Health / Liver and Kidney Protection : 5 मिनट के आसान उपाय, जानिए कैसे बचाएं लिवर और किडनी को खतरे से