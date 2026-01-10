आंखों की रोशनी का चोर है ये बीमारी! अभी जानें क्या होता है Glaucoma? क्यों 40 की उम्र के बाद बढ़ जाता है खतरा

Glaucoma (image- gemini AI)
Glaucoma: आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों के पास आंखें नहीं होतीं, आखिर वे कैसे अपना जीवन जीते हैं? उन्हें देखकर हम सब बस यही सोचते हैं कि भगवान किसी को भी आंखों से वंचित न करे। बिना आंखों के जीवन का क्या ही मोल रह जाता है! अब आप सोचिए, आपके पास आंखें हैं लेकिन आप फिर भी उनका ख्याल नहीं रखते हैं।
हर साल जनवरी के महीने को 'ग्लूकोमा जागरूकता माह' के रूप में मनाया जाता है। ग्लूकोमा हमारी आंख की वह स्थिति है जिसमें आंख की नस यानी ऑप्टिक नर्व (Optic Nerve) को नुकसान होता है। हमारी आंखों से यही नस दिमाग को संकेत देती है। जब ग्लूकोमा होता है, तो यही नस आंख के अंदर सूखने लगती है। आइए जानते हैं कि ग्लूकोमा क्या होता है? यह क्यों होता है? इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका बचाव कैसे किया जा सकता है।
हमारी आंख के अंदर एक तरल पदार्थ होता है। जब यह पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता या जरूरत से ज्यादा बनने लगता है, तो यह हमारी आंख की ऑप्टिक नर्व को घायल करता है। जब यह नस क्षतिग्रस्त होती है, तो इसका सीधा प्रभाव दृष्टि पर पड़ता है, जिससे दिमाग तक सही सिग्नल नहीं जाते हैं और हमें दिखाई देने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है।
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं, बल्कि इस बारे में विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
