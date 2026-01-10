आंखों की रोशनी का चोर है ये बीमारी! अभी जानें क्या होता है Glaucoma? क्यों 40 की उम्र के बाद बढ़ जाता है खतरा

Glaucoma: आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों के पास आंखें नहीं होतीं, आखिर वे कैसे अपना जीवन जीते हैं? उन्हें देखकर हम सब बस यही सोचते हैं कि भगवान किसी को भी आंखों से वंचित न करे। बिना आंखों के जीवन का क्या ही मोल रह जाता है! अब आप सोचिए, आपके पास आंखें हैं लेकिन आप फिर भी उनका ख्याल नहीं रखते हैं।



हर साल जनवरी के महीने को 'ग्लूकोमा जागरूकता माह' के रूप में मनाया जाता है। ग्लूकोमा हमारी आंख की वह स्थिति है जिसमें आंख की नस यानी ऑप्टिक नर्व (Optic Nerve) को नुकसान होता है। हमारी आंखों से यही नस दिमाग को संकेत देती है। जब ग्लूकोमा होता है, तो यही नस आंख के अंदर सूखने लगती है। आइए जानते हैं कि ग्लूकोमा क्या होता है? यह क्यों होता है? इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका बचाव कैसे किया जा सकता है।