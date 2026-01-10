10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

आंखों की रोशनी का चोर है ये बीमारी! अभी जानें क्या होता है Glaucoma? क्यों 40 की उम्र के बाद बढ़ जाता है खतरा

Glaucoma: आंखों की देखभाल हमारी पहली नैतिक जिम्मेदारी होती है। आंखों में बड़े स्तर पर होने वाली एक मुख्य समस्या है ग्लूकोमा (Glaucoma)। आइए जानते हैं कि ग्लूकोमा क्या होता है? इसके कारण क्या होते हैं और इससे बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jan 10, 2026

Glaucoma

Glaucoma (image- gemini AI)

Glaucoma: आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों के पास आंखें नहीं होतीं, आखिर वे कैसे अपना जीवन जीते हैं? उन्हें देखकर हम सब बस यही सोचते हैं कि भगवान किसी को भी आंखों से वंचित न करे। बिना आंखों के जीवन का क्या ही मोल रह जाता है! अब आप सोचिए, आपके पास आंखें हैं लेकिन आप फिर भी उनका ख्याल नहीं रखते हैं।

हर साल जनवरी के महीने को 'ग्लूकोमा जागरूकता माह' के रूप में मनाया जाता है। ग्लूकोमा हमारी आंख की वह स्थिति है जिसमें आंख की नस यानी ऑप्टिक नर्व (Optic Nerve) को नुकसान होता है। हमारी आंखों से यही नस दिमाग को संकेत देती है। जब ग्लूकोमा होता है, तो यही नस आंख के अंदर सूखने लगती है। आइए जानते हैं कि ग्लूकोमा क्या होता है? यह क्यों होता है? इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका बचाव कैसे किया जा सकता है।

क्या होता है ग्लूकोमा (Glaucoma)?

हमारी आंख के अंदर एक तरल पदार्थ होता है। जब यह पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता या जरूरत से ज्यादा बनने लगता है, तो यह हमारी आंख की ऑप्टिक नर्व को घायल करता है। जब यह नस क्षतिग्रस्त होती है, तो इसका सीधा प्रभाव दृष्टि पर पड़ता है, जिससे दिमाग तक सही सिग्नल नहीं जाते हैं और हमें दिखाई देने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है।

ग्लूकोमा के कारण क्या होते हैं?(Glaucoma Cause)

  • आंखों पर दबाव का बढ़ना।
  • उम्र का 40 वर्ष से ज्यादा होना।
  • ज्यादा नंबर का चश्मा होना।
  • लंबे समय से स्टेरॉइड्स वाली दवाएं लेना।
  • परिवार में पहले किसी को ग्लूकोमा हुआ हो।
  • बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर।

ग्लूकोमा के लक्षण क्या होते हैं?(Glaucoma Symptoms)

  • आंख के बिल्कुल सामने की चीज ही साफ दिखाई देना (किनारों का धुंधला होना)।
  • सुरंग में देखने जैसी स्थिति (Tunnel Vision) बन जाना।
  • धुंधला दिखाई देना।
  • आंखों के साथ सिर में तेज दर्द होना।
  • अचानक से तेज दर्द के साथ कुछ भी दिखाई न देना।

ग्लूकोमा से बचने के उपाय क्या होते हैं?(Glaucoma Prevention)

  • आंखों की नियमित जांच करवाते रहें।
  • आंखों की छोटी सी समस्या को भी नजरअंदाज न करें।
  • बिना डॉक्टर की सलाह के आंखों में कोई ड्रॉप न डालें।
  • स्वस्थ जीवनशैली और खान-पान का ध्यान रखें।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं, बल्कि इस बारे में विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Cancer Diabetes Cause: आपकी थाली में छिपी ये एक चीज, आपके शरीर में कैंसर और डायबिटीज दोनों को एक साथ बढ़ा रही है!
स्वास्थ्य
Cancer Diabetes Cause

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

10 Jan 2026 03:34 pm

Hindi News / Health / आंखों की रोशनी का चोर है ये बीमारी! अभी जानें क्या होता है Glaucoma? क्यों 40 की उम्र के बाद बढ़ जाता है खतरा

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Skin Disease: सर्दियों में ज्यादा होने वाली यह खतरनाक बीमारी आपको बना सकती है टकला! अभी जानें क्या होती है Tinea Capitis

Skin Disease
स्वास्थ्य

Tumour Treatment: बिना ऑपरेशन गायब हो जाएगा ट्यूमर! यूके ने बनाई इसकी पहली रामबाण दवा

Tumour Treatment
स्वास्थ्य

Leech Therapy: चेहरे पर रेंगते कीड़े और निखरता रूप! बिहार की महिलाएं क्यों हो रही हैं इस अजीब इलाज की दीवानी?

Leech Therapy in Bihar
स्वास्थ्य

Mini Heart Attack Symptoms : ये वाला हार्ट अटैक ECG भी पकड़ नहीं पाता, कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया लक्षण

Mini Heart Attack, Mini Heart Attack Symptoms, A Famous Cardiologist, mini heart attack ke lakshan,
स्वास्थ्य

Cancer Diabetes Cause: आपकी थाली में छिपी ये एक चीज, आपके शरीर में कैंसर और डायबिटीज दोनों को एक साथ बढ़ा रही है!

Cancer Diabetes Cause
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.