4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

World Obesity Atlas 2026: क्या आपका बच्चा है जोखिम में? 2040 तक 2 करोड़ भारतीय बच्चे होंगे हाई बीपी और डायबिटीज का खतरा

World Obesity Atlas 2026: नई रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक भारत में 2 करोड़ बच्चे मोटापे से ग्रस्त हो सकते हैं। जानिए कारण, खतरे और जरूरी सरकारी कदम।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Mar 04, 2026

World Obesity Atlas 2026

World Obesity Atlas 2026 (photo- gemini ai)

World Obesity Atlas 2026: World Obesity Federation की नई रिपोर्ट ने भारत के लिए बड़ी चेतावनी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर अभी सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो साल 2040 तक भारत में करीब 2 करोड़ बच्चे मोटापे (ओबेसिटी) के शिकार हो सकते हैं। इतना ही नहीं, 5 से 19 साल के करोड़ों बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी के शुरुआती लक्षण दिख सकते हैं।

अभी क्या है स्थिति?

रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में ही भारत में 5-9 साल के लगभग 1.49 करोड़ बच्चे और 10-19 साल के 2.64 करोड़ से ज्यादा किशोर ओवरवेट या मोटापे से जूझ रहे हैं। यानी समस्या अभी से काफी गंभीर है। भारत उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा बच्चे मोटापे का शिकार हैं। चीन, भारत और अमेरिका तीनों देशों में 2025 तक 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे मोटापे के साथ जी रहे थे।

2040 तक क्या हो सकता है?

अगर हालात ऐसे ही रहे, तो 2040 तक 2 करोड़ बच्चे मोटापे के शिकार होंगे। 5.6 करोड़ बच्चे ओवरवेट या ओबेसिटी के साथ जी रहे होंगे। करीब 12 करोड़ बच्चों में हाई बीपी और दिल की बीमारी के शुरुआती संकेत मिल सकते हैं। इसके अलावा, हाई ट्राइग्लिसराइड, हाई शुगर और फैटी लिवर (अब जिसे MASLD कहा जाता है) जैसे मामलों में भी तेज बढ़ोतरी की आशंका है।

क्यों बढ़ रहा है बच्चों में मोटापा?

रिपोर्ट बताती है कि कई वजहें इसके लिए जिम्मेदार हैं। 11-17 साल के 74% बच्चे रोजाना पर्याप्त शारीरिक गतिविधि नहीं करते है। सिर्फ 35% बच्चों को स्कूल में पौष्टिक भोजन मिलता है। छोटे बच्चों में सही तरीके से स्तनपान न होना और जंक फूड और मीठे पेय पदार्थों का बढ़ता चलन। साथ ही मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अनहेल्दी फूड का ज्यादा प्रचार और शहरी जीवनशैली और बाहर के खाने की आदतें भी इस समस्या को बढ़ा रही हैं।

क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट?

फेडरेशन की सीईओ जोहाना राल्स्टन का कहना है कि बचपन का मोटापा अब सिर्फ अमीर देशों की समस्या नहीं रहा। अब कम और मध्यम आय वाले देशों में इसकी रफ्तार ज्यादा है। उन्होंने सरकारों से अपील की है कि मीठे पेय पदार्थों पर टैक्स लगाया जाए। बच्चों को जंक फूड के विज्ञापनों से बचाया जाए। स्कूलों में हेल्दी फूड स्टैंडर्ड लागू हों। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए। मोटापे की रोकथाम को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल किया जाए।

आगे क्या?

2030 तक के ग्लोबल लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब सिर्फ 4 साल बचे हैं। अगर अभी सख्त नीतियां नहीं बनाई गईं, तो आने वाली पीढ़ी को डायबिटीज, दिल की बीमारी और दूसरी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें

Gas and Bloating Problem: खाना खाते ही फूल जाता है पेट, कहीं आप भी तो नहीं हैं SIBO के शिकार? जानिए इसका कारण
स्वास्थ्य
Gas and Bloating Problem

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

04 Mar 2026 01:54 pm

Published on:

04 Mar 2026 01:53 pm

Hindi News / Health / World Obesity Atlas 2026: क्या आपका बच्चा है जोखिम में? 2040 तक 2 करोड़ भारतीय बच्चे होंगे हाई बीपी और डायबिटीज का खतरा

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Worst Fruits for Stomach : 1,2 नहीं ये 8 फल हैं पेट के दुश्मन, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने गिनाए नाम, गैस की समस्या है तो खाना छोड़ दें!

Worst Fruits for stomach, Worst Foods for Stomach,
डाइट फिटनेस

Heart Attack in Children : क्या आपके बच्चे को हुआ था कोरोना? अमेरिकी डॉक्टर का कहना- ऐसे बच्चों में हार्ट अटैक के चांसेज…

Heart Attack in Children, Heart Attack Symptoms in Children, chest pain in children,
स्वास्थ्य

Gas and Bloating Problem: खाना खाते ही फूल जाता है पेट, कहीं आप भी तो नहीं हैं SIBO के शिकार? जानिए इसका कारण

Gas and Bloating Problem
स्वास्थ्य

भारत में तेजी से फैल रहा H3N2, क्या आपने लगवाई है फ्लू वैक्सीन? जानिए किसे है सबसे ज्यादा खतरा

H3N2 Symptoms
स्वास्थ्य

Trump Neck Skin Issue : ट्रंप की गर्दन पर खून जैसे लाल रैशेज, बीमारी या कुछ और? व्हाइट हाउस के डॉक्टर ने बताया

Red marks on neck area, Trump Neck Skin Issue, Trump Neck Skin photo viral, US Israel Attacks Iran,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.