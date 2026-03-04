Heart Attack in Children : क्या आपके बच्चे को हुआ था कोरोना? अमेरिकी डॉक्टर का कहना- ऐसे बच्चों में हार्ट अटैक के चांसेज…

Heart Attack in Children : बच्चों में हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट के कुछ मामले मीडिया में सामने आए हैं। हालही में राजस्थान में एक 09 साल की बच्ची खेल के मैदान में खेलते-खेलते अचानक गिर गई। बच्ची की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया था। इसी तरह के कुछ और मामले भी पिछले साल देखने को मिले थे। जॉन्स हॉपकिन्स ऑल चिल्ड्रन्स हार्ट इंस्टीट्यूट में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी (बाल हृदय रोग) डॉ. आशीष शाह ने बच्चों में हार्ट की बीमारी के लक्षण बताए हैं। साथ ही बताया है कि कोविड 19 से पीड़ित बच्चों के लिए क्यों ये अधिक खतरनाक है और माता-पिता को क्या ध्यान रखना है…।