Chronic Acidity Risk: सीने में बार-बार जलन को न करें नजरअंदाज! लगातार एसिडिटी हो सकती है गंभीर बीमारी का संकेत

लगातार एसिड के संपर्क में रहने से ग्रासनली की परत में सूजन आ सकती है, जिसे एसोफैगिटिस कहते हैं। इससे निगलने में दर्द और कभी-कभी खून की उल्टी तक हो सकती है। इसी तरह, पेट की अंदरूनी परत पर लंबे समय तक एसिड का असर रहने से अल्सर बनने का खतरा बढ़ जाता है। इसके लक्षणों में तेज पेट दर्द, मतली, उल्टी और खून आना शामिल हो सकता है। गंभीर स्थिति में यह जानलेवा भी साबित हो सकता है।