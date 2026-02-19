Blood Type and Heart Attack Risk : इन 3 ब्लड ग्रुप वालों में हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर का अधिक खतरा! सिर्फ एक ग्रुप वाले सबसे सेफ

Blood Type and Heart Attack Risk Chart: हार्ट अटैक या दिल की बीमारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके लिए सिर्फ आपकी खराब लाइफस्टाइल जिम्मेदार नहीं है। बल्कि, कुछ बल्ड ग्रुप वालों को भी हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर का खतरा अधिक होता है। 2012 में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस (Arteriosclerosis) में प्रकाशित अध्ययन में ये बात सामने आई। चलिए, हम समझते हैं कि किस ब्लड ग्रुप वालों को हार्ट से जुड़ी समस्याओं (Blood type and heart disease) का खतरा अधिक होता है और किसे कम।