19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Blood Type and Heart Attack Risk : इन 3 ब्लड ग्रुप वालों में हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर का अधिक खतरा! सिर्फ एक ग्रुप वाले सबसे सेफ

Blood Type and Heart Attack Risk Chart: हार्ट अटैक या दिल की बीमारी का खतरा किसे अधिक है। इस बात का पता ब्लड ग्रुप से चल सकता है। कुछ बल्ड ग्रुप वालों को हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर का खतरा अधिक होता है। 2012 में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस (Arteriosclerosis) में प्रकाशित अध्ययन में ये बात सामने आई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

Feb 19, 2026

Blood Type and Heart Attack Risk, What blood type has the most heart attacks,

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI

Blood Type and Heart Attack Risk Chart: हार्ट अटैक या दिल की बीमारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके लिए सिर्फ आपकी खराब लाइफस्टाइल जिम्मेदार नहीं है। बल्कि, कुछ बल्ड ग्रुप वालों को भी हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर का खतरा अधिक होता है। 2012 में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस (Arteriosclerosis) में प्रकाशित अध्ययन में ये बात सामने आई। चलिए, हम समझते हैं कि किस ब्लड ग्रुप वालों को हार्ट से जुड़ी समस्याओं (Blood type and heart disease) का खतरा अधिक होता है और किसे कम।

सबसे सुरक्षित ओ (O) ब्लड ग्रुप

अध्ययन में पाया गया है कि 'O' ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों में अन्य ब्लड ग्रुप (A, B, और AB) की तुलना में हृदय रोगों (Cardiovascular diseases) का खतरा बेहद कम होता है। इस हिसाब से 'ओ' रक्त समूह को दिल के लिए एक तरह से सबसे सुरक्षित माना गया है। अगर आप इस ग्रुप से आते हैं तो आप दिल की बीमारी से काफी हद तक सुरक्षित हैं।

किन ब्लड ग्रुप्स को हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर अधिक खतरा?

स्टडी में वैज्ञानिकों का दावा है कि A, B, और AB ब्लड ग्रुप के लोगों में कोरोनरी हार्ट डिजीज और हार्ट फेलियर का जोखिम अधिक होता है। 'ओ' ग्रुप की तुलना में 'नॉन ओ' ग्रुप जैसे- (A, B, AB) ग्रुप के लोगों में हृदय रोग विकसित होने का खतरा लगभग 6% से 23% तक अधिक पाया गया है।

स्ट्रोक का खतरा इन ब्लड ग्रुप में अधिक

शोध के अनुसार, 'ए' ब्लड ग्रुप वाले लोगों में 60 साल की उम्र से पहले स्ट्रोक होने की संभावना अधिक होती है। वहीं, 'AB' ग्रुप में स्ट्रोक का जोखिम 'O' के मुकाबले 1.6 से 7 गुना तक ज्यादा हो सकता है।

जोखिम अधिक होने का कारण समझिए

वैज्ञानिकों का मानना है कि 'ओ' के अलावा अन्य ब्लड ग्रुप्स में जोखिम अधिक होने के पीछे दो प्रमुख कारण हैं:

पहला कारण- थक्के जमने वाले कारक (Clotting Factors) के आधार पर बताया गया है कि 'Non-O' रक्त समूहों में 'फैक्टर VIII' और 'वॉन विलेब्रैंड फैक्टर' (von Willebrand factor) जैसे प्रोटीन अधिक मात्रा में होते हैं, जिससे रक्त के हानिकारक थक्के जमने की संभावना बढ़ जाती है।

दूसरा कारण- सूजन (Inflammation) के आधार पर बताया गया है कि इन ब्लड ग्रुप्स में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स का स्तर भी अधिक होता है, जो लंबे समय में धमनियों में रुकावट और हृदय रोगों का कारण बन सकता है।

इन दोनों कारणों के आधार पर ही ये तय किया गया है कि किस ब्लड समूह वाले को कितना खतरा है। हालांकि, ओ ग्रुप वाले ये बिल्कुल ना सोचें कि उनको इस तरह की दिक्कत नहीं हो सकती है। क्योंकि, कोरोनरी हार्ट डिजीज और हार्ट फेलियर का जोखिम अन्य कारणों से भी हो सकता है। इसलिए, समय पर जांच और हेल्दी लाइफस्टाइल सबके लिए जरूरी है।

ये भी पढ़ें

Salim Khan Latest Health Update : हाई BP के कारण सलमान के पिता का ब्रेन हेमरेज, हाई ब्लड प्रेशर के खतरनाक लक्षण जानिए
स्वास्थ्य
Salim Khan Latest Health Update, Doctor Explain High BP Danger Symptoms, High Blood Pressure Chart, Salim Khan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health news

Updated on:

19 Feb 2026 01:01 pm

Published on:

19 Feb 2026 01:00 pm

Hindi News / Health / Blood Type and Heart Attack Risk : इन 3 ब्लड ग्रुप वालों में हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर का अधिक खतरा! सिर्फ एक ग्रुप वाले सबसे सेफ

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Mouthwash Side Effects: दांत तो चमक जाएंगे, लेकिन नसें हो जाएंगी कमजोर! आपकी ये आदत बढ़ा सकती है ये बीमारी

Mouthwash Side Effects
स्वास्थ्य

Kidney Disease Early Signs: किडनी खराब होने से पहले शरीर देता है ये 7 संकेत, ज्यादातर लोग नहीं पहचानते

Kidney Disease Early Signs
स्वास्थ्य

Ozempic Side Effects: डायबिटीज की दवा से पिघल रही है चर्बी? जानिए क्यों लोग जानलेवा साइड इफेक्ट्स को भी कर रहे हैं इग्नोर!

Ozempic Side Effects
स्वास्थ्य

IBD symptoms: बार-बार दस्त और पेट दर्द? ये आम समस्या नहीं, इस गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत

IBD symptoms
स्वास्थ्य

Salim Khan Latest Health Update : हाई BP के कारण सलमान के पिता का ब्रेन हेमरेज, हाई ब्लड प्रेशर के खतरनाक लक्षण जानिए

Salim Khan Latest Health Update, Doctor Explain High BP Danger Symptoms, High Blood Pressure Chart, Salim Khan
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.