IBD symptoms: बार-बार दस्त और पेट दर्द? ये आम समस्या नहीं, इस गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत

IBD symptoms: इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज (IBD) एक ऐसी बीमारी है जो लंबे समय तक रहती है और पाचन तंत्र में सूजन व घाव पैदा कर देती है। इसकी वजह से पेट और आंतों से जुड़ी कई परेशानियां होने लगती हैं। समस्या यह है कि इसके शुरुआती लक्षण हल्के होते हैं, इसलिए लोग सोचते हैं कि यह सामान्य पेट खराब है और ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर समय रहते इलाज न हो, तो दिक्कत गंभीर हो सकती है।