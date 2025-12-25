CG News: पेट की आंत से डॉक्टरों ने बनाई नई आहार नली, मरीज को मिला नया जीवन

डॉक्टरों के अनुसार, पंकज को बचपन से ही खाना निगलने में कठिनाई होती थी और तेजी से खाने पर उसे उल्टी हो जाती थी। परिजनों को लगा कि यह सामान्य समस्या है। दो साल पहले जगदलपुर में हुई एंडोस्कोपी के दौरान पता चला कि उसके गले में बादाम फंसा हुआ है। उसे निकालने के बाद भी समस्या बनी रही और धीरे-धीरे मरीज की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उसे रायपुर के श्री बालाजी हॉस्पिटल रेफर किया गया।