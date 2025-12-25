25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: पेट की आंत से डॉक्टरों ने बनाई नई आहार नली, मरीज को मिला नया जीवन

CG News: डॉक्टरों के अनुसार बेहद जटिल व चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन था। दंतेवाड़ा के 38 वर्षीय पंकज महापात्र की आहार नली पूरी तरह खराब हो चुकी थी...

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 25, 2025

CG News

बेहद जटिल व चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन को दिया अंजाम ( Photo - Patrika )

CG News: मोवा स्थित श्री बालाजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने पूरी तरह खराब हो चुकी आहार नली के स्थान पर पेट की आंत से नई आहार नली बनाने में सफलता प्राप्त की है। ( CG News ) डॉक्टरों के अनुसार बेहद जटिल व चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन था। दंतेवाड़ा के 38 वर्षीय पंकज महापात्र की आहार नली पूरी तरह खराब हो चुकी थी।

CG News: गले में फंस था बादाम

डॉक्टरों के अनुसार, पंकज को बचपन से ही खाना निगलने में कठिनाई होती थी और तेजी से खाने पर उसे उल्टी हो जाती थी। परिजनों को लगा कि यह सामान्य समस्या है। दो साल पहले जगदलपुर में हुई एंडोस्कोपी के दौरान पता चला कि उसके गले में बादाम फंसा हुआ है। उसे निकालने के बाद भी समस्या बनी रही और धीरे-धीरे मरीज की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उसे रायपुर के श्री बालाजी हॉस्पिटल रेफर किया गया।

आहार नली में बन गई थी थैलीनुमा संरचना

अस्पताल के गेस्ट्रो सर्जन डॉ. पुष्पेंद्र नायक के नेतृत्व में जब जांच की गई, तो पता चला कि मरीज की आहार नली में जगह-जगह उभार या थैलीनुमा संरचना बन गई है। स्थिति इतनी भयावह थी कि मरीज के शरीर में मवाद भर गया था और वह अत्यंत क्रिटिकल अवस्था में था। अस्पताल पहुंचते ही उसे तुरंत वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया।

डॉक्टरों ने मरीज की छाती और पेट के हिस्से से नई आहार नली बनाने का फैसला किया। इस प्रक्रिया में पेट की आंत का हिस्सा काटकर उसे आहार नली के रूप में प्रतिरोपित किया गया। सर्जरी के बाद मरीज एक सप्ताह तक वेंटिलेटर पर रहा। डॉक्टरों की निरंतर निगरानी और कड़ी मेहनत के बाद अब मरीज पूरी तरह स्वस्थ है और सामान्य रूप से भोजन कर पा रहा है।

डॉक्टरों की टीम में ये

सर्जिकल टीम: डॉ. पुष्पेंद्र नायक, डॉ. आयुषी शर्मा, डॉ. यश गोनडुडे, डॉ. समयक जैन, डॉ. अखिलेश्वर और डॉ. हेमंत वर्मा।
एनेस्थीसिया टीम: डॉ. रीमा वाधवा व डॉ. सादिया शकील।
क्रिटिकल केयर: आईसीयू में डॉ. प्रफुल्ला अग्निहोत्री।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Dec 2025 12:49 pm

Published on:

25 Dec 2025 12:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: पेट की आंत से डॉक्टरों ने बनाई नई आहार नली, मरीज को मिला नया जीवन

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में दिखा ठंड का असर! अगले 3 दिन न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट, IMD ने किया Alert जारी...

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में दिखा ठंड का असर! अगले 3 दिन न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट, IMD ने किया Alert जारी...(photo-patrika)
रायपुर

छह माह बाद भी ज्वाइनिंग नहीं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित

रायपुर में शिक्षक युक्तियुक्तकरण विवाद(photo-patrika)
रायपुर

IAS Priyanka Shukla: MY Bharat में देश की पहली CEO बनी डॉ. प्रियंका शुक्ला, ACC ने नियुक्ति को दी हरी झंडी

IAS priyanka shukla
रायपुर

Year Ender 2025: छत्तीसगढ़ के नाम रहा साल 2025, निवेश और जनकल्याण की लिखी नई इबारत, जानें राज्य सरकार की 6 बड़ी उपलब्धियां

Year Ender 2025: छत्तीसगढ़ के नाम रहा साल 2025, निवेश और जनकल्याण की लिखी नई इबारत, जानें राज्य सरकार की 6 बड़ी उपलब्धियां
रायपुर

Crime News: रायपुर केन्द्रीय जेल में चाकूबाजी, यश शर्मा हत्याकांड के मुख्य गवाह पर हमला

Crime News: रायपुर केन्द्रीय जेल में चाकूबाजी, यश शर्मा हत्याकांड के मुख्य गवाह पर हमला
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.