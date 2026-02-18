Hello Doctor: बार-बार सिरदर्द, चक्कर, झटके और सुन्नपन, क्या ये न्यूरोलॉजिकल बीमारी के संकेत हैं?

Hello Doctor: आज की तेज रफ्तार जिंदगी, काम का दबाव, प्रतिस्पर्धा, रिश्तों की उलझन और भविष्य की चिंता का असर सिर्फ शरीर पर नहीं, बल्कि सीधे हमारे दिमाग और मानसिक-न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। बार-बार सिरदर्द, चक्कर आना, कमजोरी, सुन्नपन, झटके या संतुलन बिगड़ना जैसी समस्याएं अब पहले से ज्यादा देखने को मिल रही हैं। कई लोग इन्हें सामान्य थकान या उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि कई बार ये नसों या दिमाग से जुड़ी गंभीर समस्या के संकेत भी हो सकते हैं।