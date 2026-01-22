Hello Doctor : जोड़ों के दर्द से लेकर आर्थराइटिस तक, 40 साल पुराने डॉक्टर ने बताया दर्द से छुटकारे का पक्का मंत्र

Hello Doctor (photo- patrika)
Hello Doctor : आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, गलत खानपान, शारीरिक मेहनत की कमी, मोटापा और बढ़ती उम्र का असर सीधे हमारी हड्डियों और जोड़ों पर पड़ रहा है। घुटनों में दर्द, चलने पर आवाज आना, सुबह अकड़न, सूजन और ठंड में दर्द बढ़ जाना जैसी समस्याएं अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहीं। 40 की उम्र के बाद ही नहीं, बल्कि कम उम्र के लोगों में भी ये दिक्कतें आम होती जा रही हैं। कई बार जांच रिपोर्ट सामान्य आने के बावजूद दर्द बना रहता है, जिससे लोग परेशान और भ्रमित हो जाते हैं।
इन्हीं आम लेकिन अहम सवालों के जवाब देने के लिए हमने बात की डॉ. मणिकांत कोठारी से। आप एमबीबीएस, एमडी (जनरल मेडिसिन) हैं और आपको चिकित्सा क्षेत्र में 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में आप एक प्रतिष्ठित कॉरपोरेट अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं। आप राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध मेडिकल पत्रिकाओं में लेखन कर चुके हैं और कई राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय मेडिकल सम्मेलनों में अपने सेशन प्रस्तुत कर चुके हैं। इस विशेष सवाल-जवाब में डॉ. कोठारी ने जोड़ों के दर्द से जुड़े सवालों के सरल, व्यावहारिक और वैज्ञानिक जवाब दिए हैं।
