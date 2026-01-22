Hello Doctor : जोड़ों के दर्द से लेकर आर्थराइटिस तक, 40 साल पुराने डॉक्टर ने बताया दर्द से छुटकारे का पक्का मंत्र

इन्हीं आम लेकिन अहम सवालों के जवाब देने के लिए हमने बात की डॉ. मणिकांत कोठारी से। आप एमबीबीएस, एमडी (जनरल मेडिसिन) हैं और आपको चिकित्सा क्षेत्र में 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में आप एक प्रतिष्ठित कॉरपोरेट अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं। आप राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध मेडिकल पत्रिकाओं में लेखन कर चुके हैं और कई राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय मेडिकल सम्मेलनों में अपने सेशन प्रस्तुत कर चुके हैं। इस विशेष सवाल-जवाब में डॉ. कोठारी ने जोड़ों के दर्द से जुड़े सवालों के सरल, व्यावहारिक और वैज्ञानिक जवाब दिए हैं।