Hello Doctor: गैस-एसिडिटी को मामूली समझने की भूल न करें, SMS के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर ने दी बड़ी चेतावनी

Hello Doctor: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में गलत खानपान, अनियमित दिनचर्या, तनाव और नींद की कमी का असर सबसे पहले पाचन तंत्र पर दिखता है। गैस, एसिडिटी, कब्ज, पेट दर्द, आंतों की गड़बड़ी, पाइल्स, पित्त की पथरी, सिस्ट और सर्जरी से जुड़ी समस्याएं अब सिर्फ उम्रदराज लोगों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि बच्चों और युवाओं में भी आम होती जा रही हैं। ऐसे में लोग यह समझ नहीं पाते कि समस्या साधारण पाचन की है या किसी गंभीर बीमारी का संकेत। जांचें नॉर्मल आने के बाद भी लक्षण बने रहना मरीजों को और ज्यादा परेशान करता है।
इन्हीं जटिल और आम सवालों के जवाब देने के लिए हमने डॉ. गोविंद रांकावत, स्वर्ण पदक विजेता (MBBS, MD - सामान्य चिकित्सा), सहायक आचार्य एवं परामर्शदाता चिकित्सक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर और मधुमेह रोग विशेषज्ञ से बातचीत की। इस विशेष सवाल-जवाब में उन्होंने गैस, कब्ज, एसिडिटी, आंतों की बीमारियों, पाइल्स, पथरी, सर्जरी और डाइट से जुड़े पाठकों के सवालों के सरल, वैज्ञानिक और व्यावहारिक जवाब दिए हैं। उद्देश्य यही है कि लोग समय रहते सही जानकारी लेकर घबराहट से बचें और बिना अनावश्यक डर के सही इलाज और जीवनशैली सुधार की दिशा में कदम उठा सकें।
अपनी पेट संबंधी किसी भी समस्या के लिए ये वीडियो देखिए।
डॉ. गोविंद रांकावत एक अनुभवी और प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं। वे स्वर्ण पदक विजेता (एम.बी.बी.एस., एम.डी. सामान्य चिकित्सा) हैं और वर्तमान में सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर में सामान्य चिकित्सा विभाग में सहायक आचार्य एवं परामर्शदाता चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें मधुमेह, लाइफस्टाइल डिजीज और आंतरिक चिकित्सा से जुड़ी बीमारियों के निदान व उपचार में विशेष दक्षता प्राप्त है। डॉ. गोविंद रांकावत का उद्देश्य मरीजों को सही चिकित्सकीय सलाह, समय पर जांच और संतुलित जीवनशैली के माध्यम से दवाओं पर अनावश्यक निर्भरता से बचाना और उन्हें लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है।
