Hello Doctor: गैस-एसिडिटी को मामूली समझने की भूल न करें, SMS के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर ने दी बड़ी चेतावनी

Hello Doctor: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में गलत खानपान, अनियमित दिनचर्या, तनाव और नींद की कमी का असर सबसे पहले पाचन तंत्र पर दिखता है। गैस, एसिडिटी, कब्ज, पेट दर्द, आंतों की गड़बड़ी, पाइल्स, पित्त की पथरी, सिस्ट और सर्जरी से जुड़ी समस्याएं अब सिर्फ उम्रदराज लोगों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि बच्चों और युवाओं में भी आम होती जा रही हैं। ऐसे में लोग यह समझ नहीं पाते कि समस्या साधारण पाचन की है या किसी गंभीर बीमारी का संकेत। जांचें नॉर्मल आने के बाद भी लक्षण बने रहना मरीजों को और ज्यादा परेशान करता है।